Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Kazanmak zorundayız

UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek. 9 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak mücadele öncesi Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Yarın elimizden geleni yapacağız”

Çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını dile getirerek sözlerine başlayan Vukas, “Önemini biliyoruz, kazanmak zorundayız. Durumuz zor, 1 puandayız ama bu durumu geri çevirmek için yarın bir fırsat var. Kazanırsak yarışta olacağız. Evimizde oynuyoruz. Beşiktaş büyük bir aile, içeride oynadığı maçlarda taraftar için her şeyi vermek zorunda. Son haftalardaki kötü gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle de yeni oynadığımız için analiz yapmak kolay oldu. Tüm planlarımızı hazırladık. Yarın elimizden geleni yapacağız, 3 puan için her şeyi vermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hari Vukas, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Antalyaspor karşılaşmasının devre arasında Tayfur Bingöl ve Bailly arasında her ailede olabilecek şeylerin yaşandığını ve bunun geride kaldığını belirtti.

“Aboubakar yarın için hazır”

Takımdaki eksik oyuncuların sorulması üzerine ise Vukas, “Aboubakar, Antalyaspor maçından önce koşulara başlamıştı. Onunla iliği söyleyeceğim tek şey, yarın için hazır odluğu. Omar Colley ve Masuaku kadroda olmayacak.” diye konuştu.

“Kaybedecek bir şeyimiz yok”

Siyah-beyazlıların Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Bodo/Glimt mücadelesinin öneminin farkında olduklarını belirten Rashica, “Hem ligde hem Avrupa’da geride kaldık. Grupta son sıradayız. Kaybedecek bir şeyimiz yok. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Kosova - İsrail maçıyla alakalı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Kasım Pazar gününe ertelenen Kosova - İsrail karşılaşmasında Kosova Milli Takımı kadrosunda yer alması halinde aynı gün Trendyol Süper Lig’deki Beşiktaş - Başakşehir mücadelesini kaçıracağının hatırlatılması üzerine Milot Rashica, “Öncelikle yarınki maça odaklandık. FIFA kurallarıyla alakalı bir durum. Şu an odağımız bu değil, bunu konuşmamızın zamanı da değil. Kulübümüz bununla ilgili gerekli açıklamayı yapar.” diye konuştu.

“Burak hocamızla (Yılmaz) iyi ilişkimiz var”

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ile takım olarak iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu da aktaran 27 yaşındaki futbolcu, “Burak hocamızla geldiğinden beri iyi ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Soyunma odasındaki davranışları çok iyi. Bizi geliştirmeye çalışıyor, beni de öyle. Her şeyini veren bir teknik direktör. Antalyaspor maçından sonra üzgündük, ona istediklerini veremedik. Ona bu istediklerinin karşılığını daha çok çalışarak vermeliyiz.” ifadelerini kullandı.