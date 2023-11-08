Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 mağlup etti.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ikinci maçında 16 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan’ın Maritza Plovdiv takımına konuk olacak.
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Gray, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Aybüke Özel, Hande Baladın, Elif Şahin, Yaprak Erkek)
Vasas Obuda: Fricova, Gyimes-Capet, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Buket Gülübay (Juhar, Török, Toth, Szalai, Papp, Eross)
Setler : 27-25, 25-21, 25-17
Süre : 88 dakika (31,29,28)
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Wojciech Maroszek (Polonya)