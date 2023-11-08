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Spor
DHA 08.11.2023 22:16

Vincenzo Montella İspanya'da Çağlar Söyüncü ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü ziyaret etti.

Vincenzo Montella İspanya'da Çağlar Söyüncü ziyaret etti
[Fotograf: DHA]

Vincenzo Montella, İspanya'daki temaslarının ikinci gününde Atletico Madrid'in antrenman tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Montella burada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile bir araya geldi. Antrenmanı takip eden İtalyan teknik adam, Çağlar'ın son durumu hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile yapacağı özel maç ve EURO 2024 Elemeleri'nin son maçı olan Galler mücadelesine ilişkin planlarını da 27 yaşındaki futbolcu ile paylaştı.

Montella, Real Madrid Braga maçını izleyecek

Vincenzo Montella, bu akşam milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Ümit Milli Takım'ın oyuncusu Serdar Saatçı'nın takımı Braga arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını stadyumdan takip edecek.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Montella'nın İspanya turu

Milli maçlar öncesinde İspanya turuna çıkan Vincenzo Montella, dün Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile bir araya gelmişti. Oyuncu ve teknik direktörüyle görüşmeler gerçekleştiren Montella, İspanyol kulübünün idmanını da takip etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Montella'nın bir sonraki adresi ise Enes Ünal olmuştu. Yaşadığı sakatlıktan dolayı ameliyat edilen ve tedavi süreci devam eden milli forvet ile de buluşan Montella, oyuncunun son durumuyla ilgili de bilgiler almıştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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