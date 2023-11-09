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Spor
İHA 09.11.2023 01:33

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı 4-3 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
[Fotograf: AA]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Kopenhag, evinde İngiliz ekibi Manchester United'ı nefesleri kesen maçta 4-3 yendi.

Bu maçların ardından Bayern Münih 12 puanla lider, 4 puanla Kopenhag 2., aynı puanda Galatasaray 3., 3 puanla Manchester United ise son sırada yer aldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Bayern Münih - Galatasaray: 2-1
Kopenhag: - Manchester United: 4-3

B Grubu
Arsenal - Sevilla: 2-0
PSV Eindhoven - Lens: 1-0

C Grubu
Napoli - Union Berlin: 1-1
Real Madrid - Sporting Braga: 3-0

D Grubu
Real Sociedad - Benfica: 3-1
Salzburg - Inter: 0-1

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