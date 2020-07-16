Ankara Tenis Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmış, filyasyon çalışmaları yapılmış, özellikle personel, antrenör ve antrenman gruplarının ayrıştırılarak sporcuların, antrenörlerin ve personelin farklı zaman dilimlerinde çalışmaları sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide koronavirüs tespit edildi

"Alınan tüm önlemlere rağmen, 14 Temmuz gecesi boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 1 kondisyonerimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine kondisyonerimizin yakın temasta olduğu bilinen antrenörlerimize test yaptırılmış, velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak veli ve sporcularımızın Covid-19 testi yaptırmaları konusunda yönlendirilmişlerdir. 15 Temmuz tarihinde yapılan testler sonucunda kondisyonerimizin çok yakın temasta olduğu 1 kondisyoner ve 1 tenis antrenörümüzün de testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Konu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a bildirilmiş ve kulübümüzde tüm antrenmanlar 23 Temmuz Perşembe gününe kadar iptal edilmiş ve antrenörlerimizin sosyal izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca tüm antrenör ve personelimize Covid-19 testi yaptırılmıştır."