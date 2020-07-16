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Williams 2021'de yola Russell ve Latifi ile devam edecek
Formula 1 takımlarından Williams, 2021'de mevcut pilotları George Russell ve Nicholas Latifi ile yarışacak.
Williams'tan yapılan açıklamada, gelecek sezon Büyük Britanyalı Russell ve İran asıllı Kanadalı Latifi ile yarışmaya devam edileceği duyuruldu.
Daha önce F2 şampiyonu olan 22 yaşındaki Russell 2019'da, 25 yaşındaki Latifi ise sezon başında Williams'a katılmıştı.
Etiketler: williams formula 1 George Russell Nicholas LatifiSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:04
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