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Spor
TRT HABER/AA 13.07.2023 20:38

Angelino Galatasaray'a imza attı

Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'yi (Angelino) kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Angelino Galatasaray'a imza attı

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Angelino'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda oyuncu ve Leipzig ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Leipzig'e kiralama bedeli olarak 1,5 milyon euro ödenecek. Angelino'nun şarta bağlı satın alma bedeli ise 6 milyon euro olarak belirlendi.

İspanyol sol beke 2023-2024 sezonu için net 2 milyon 300 bin euro ödenecek.

Angelino'nun kariyeri

Angelino, 4 Ocak 1997'de İspanya'nın Coristanco şehrinde doğdu. 2007'de Deportivo La Coruna altyapısına girerek kariyerine başlayan Angelino, 2013'te Manchester City'nin altyapısına transfer oldu.

İspanyol sol bek, Manchester City tarafından New York City, Girona, Mallorca ve NAC Breda takımlarına kiralandı.

2018'de bonservisiyle PSV'ye transfer olan Angelino, bir sezon sonra İngiliz temsilcisine döndü. Leipzig, 2020'de bir sezon kiraladığı İspanyol futbolcunun bonservisini 2021'de Manchester City'den aldı. Angelino, geçen sezon ise kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da çıktığı 35 maçta bir gol ve 12 asistlik performans sergiledi.


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