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Spor
TRT SPOR 18.11.2023 17:30

Andre Onana sakatlandı

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Mauritius müsabakasında sakatlandı.

Andre Onana sakatlandı

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana sakatlandı.

Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mauritius karşısında 82. dakikada oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Onana'nın kesin durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

Yaşanan olayın ardından Manchester United'in kalesine Altay Bayındır'ın geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Daily Mirror'da yer alan habere göre; Altay antrenmanlarda gösterdiği performansla takımın kaleci antrenörlerini etkilemeyi başardı.

Haberde ayrıca Onana'nın Altay için, "Birlikte çalıştığım en iyi yedek kaleci" dediği de ifade edildi. 

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