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Spor
İHA 18.11.2023 17:03

Ümit Milli Takım Norveç maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Grup elemelerinde karşılaşacağı Norveç maçı hazırlıklarına başladı.

Ümit Milli Takım Norveç maçı hazırlıklarına başladı
[Fotograf: İHA]

Ümit Milli Futbol Takımı, 21 Kasım Salı günü Alanya'da Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarına bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yoğun yağmur altında yaptığı antrenmanla başladı.

Slovenya maçında ilk 11 başlayan isimler fitness salonunda çalışırken, diğer oyuncular saha çalışmasında bulundu.

Ay-yıldızlılar, 19 Kasım Pazar günü İstanbul'da bir antrenman daha gerçekleştirecek ve 20 Kasım Pazartesi günü Alanya'ya giderek son çalışmasını maçın oynanacağı Alanya Oba Stadyumu'nda yapacak.

Ümit Milli Takımın Norveç maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (Fatih Karagümrük)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Şahin Dik (Giresunspor), Yunus Emre Konak (Sivasspor), Burak İnce (Slask Wroclaw)

Forvet: Erencan Yardımcı (Pendikspor), Metehan Altunbaş (Adanaspor)

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