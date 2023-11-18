Milli Takım Berlin'den zaferle dönüyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, elemelerdeki son maçı öncesinde Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Berlin Olimpiyat Stadı'nda saat 22.45'te oynanan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetti.

EURO 2024 provasında A Milli Takımımız, Almanya’yı Berlin’de 3-2 mağlup etti.

GOL - 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu, beraberlik golümüzü kaydetti.

GOOOLLL! FERDİ KADIOĞLU MÜKEMMEL BİTİRDİ! ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN HARİKA ASİST!! pic.twitter.com/FhYVnb7OxA — TRT Spor (@trtspor) November 18, 2023

GOL - 45+2. dakikada Kenan Yıldız, mükemmel şut ile topu ağlarla buluşturdu. Almanya karşısında 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

GOOOLLL! KENAN YILDIZ!! HARİKA GOL! ALMANYA KARŞISINDA ÖNE GEÇİYORUZ!!! pic.twitter.com/rxRDlehTMC — TRT Spor (@trtspor) November 18, 2023

GOL - 71. dakikada Yusuf Sarı, Milli Takımın 3. golünü penaltıdan kaydetti.

GOOOLLL! YUSUF SARI PENALTIDAN ATTI!! ALMANYA KARŞISINDA YENİDEN ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/QL0QI9BkVI — TRT Spor (@trtspor) November 18, 2023

İlk gollerini attılar

Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı Milli Takım kariyerlerinde siftah yaptılar.

İlkay Gündoğan ilk kez Türkiye’ye karşı forma giydi

Alman Milli Takımı formasıyla 72. kez sahaya çıkan Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ilk kez Türk Milli Takımı’na karşı forma giydi.

Almanya’da yaşayan Türklerden maça yoğun ilgi

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu. Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin’de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Montella ile seri devam ediyor

Vincenzo Montella yönetiminde Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup eden Milliler, galibiyet serisini Almanya ile oynanan hazırlık maçında da devam ettirdi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Almanya öne geçti. Henrichs attığı pasla ceza sahasının sağ çaprazında Sane’yi topla buluşturdu. Sane’nin altı pasa içine gönderdiği topa Kai Havertz düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

7. dakikada Alman Milli Takımı sağ kanattan çıktığı atakta Sane ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortayı kaleci Altay’a kaldı.

12. dakikada Türkiye'nin atağında topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın şutu yandan auta çıktı.

16. dakikada Kimmich’in derinlemesine caza sahasına gönderdiği pası Sane kontrol etti. Daha sonra Sane’nin attığı şutunda top kaleci Altay’ı geçerek kalenin sağından auta çıktı.

32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu kazanan İrfan Can Kahveci pasını uygun duruma bulunan Yusuf Yazıya aktardı. Yusuf’un şutuna savunma müdahale etti.

GOL - 38. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakçı’nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu düzgün kontrolle ceza sahasının içine girdi, sol çaprazdan yerden sert vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 45+2. dakikada Türkiye öne geçti. Kaan Ayhan’ın ceza sahasına gönderdiği pasında topla buluşan Kenan Yıldız sert şutla topu filelere gönderdi. 1-2

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL - 49. dakikada topla birlikte orta alanı geçen Wirtz’in pasında topla buluşan Füllkrug, ceza sahası dışı sol tarafında sağına çekip yakın köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

52. dakikada orta sahada Abdülkadir Ömür kaptığı topta pasını İrfan Can Kahveci’ye verdi. İrfan Can’ın pasında topla buluşan Salih Özcan ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp auta gitti.

68. dakikada orta alana yakın bölgeden Yusuf Sarı’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazda Abdülkerim Bardakcı’nın içeri çevirmek istediği top Havertz’in eline çarptı. Pozisyon sonrası VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Bartosz Frankowski penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 71. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yusuf Sarı, sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Trapp’ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

[Fotoğraf: DHA]

74. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla birlikte ceza sahasına giren Brandt, sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır ayağıyla yaptığı müdahale sonucu meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

82. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Trapp’ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşma Ay-yıldızlıların 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Almanya: Trapp, Kimmich (Goretzka dk. 72), Tah, Rüdiger, Henrichs, Gündoğan (K), Havertz, Wirtz (Gnabry dk. 72), Brandt (Ducksch dk. 82), Sane, Füllkrug

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 63), İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 46), Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci (Yusuf Sarı dk. 64), Emre Akbaba (Abdülkadir Ömür dk. 34), Yusuf Yazıcı (Barış Alper Yılmaz dk. 64), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 73)

Goller: Havertz (dk. 5), Füllkrug (dk. 49) (Almanya), Ferdi (dk. 38), Kenan Yıldız (dk. 45+2), Yusuf Sarı (dk. 71 pen.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler (Polonya)