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Spor
AA 18.11.2023 12:16

EURO 2024 Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılan takımların belirlendiği eleme gruplarının 10. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

Final vizesi almayı önceden garantileyen D Grubu lideri A Milli Futbol Takımı, Galler'e 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Cardiff City Stadı'nda konuk olacak.

Elemelerde 10. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

A Grubu:

22.45 İskoçya-Norveç

22.45 İspanya-Gürcistan

F Grubu:

20.00 Belçika-Azerbaycan

20.00 İsveç-Estonya

G Grubu:

17.00 Macaristan-Karadağ

17.00 Sırbistan-Bulgaristan

J Grubu:

22.45 Portekiz-İzlanda

22.45 Bosna Hersek-Slovakya

22.45 Lihtenştayn-Lüksemburg

20 Kasım Pazartesi:

C Grubu:

22.45 Ukrayna-İtalya

22.45 Kuzey Makedonya-İngiltere

E Grubu:

22.45 Çekya-Moldova

22.45 Arnavutluk-Faroe Adaları

H Grubu:

22.45 Kuzey İrlanda-Danimarka

22.45 Slovenya-Kazakistan

22.45 San Marino-Finlandiya

21 Kasım Salı:

B Grubu:

22.45 Yunanistan-Fransa

22.45 Cebelitarık-Hollanda

D Grubu:

22.45 Hırvatistan-Ermenistan

22.45 Galler-Türkiye

I Grubu:

22.45 Romanya-İsviçre

22.45 Andorra-İsrail

22.45 Kosova-Belarus

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