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Spor
DHA 18.11.2023 17:16

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı
[Fotograf: DHA]

Dünya spor tarihinin efsane ismi, milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 6. yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Birçok kurum ve kişi anma törenine çelenk gönderirken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından efsane sporcunun anma töreni, kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak ve dualar edilerek sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Talat Ünlü, Türk halterinin Naim Süleymanoğlu ile zirveye çıktığını dile getirerek, "Sayısız olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan bir sporcumuzdu. Türkiye'de halter, Naim'le zirveye çıkmıştır. Efsane ve dünyanın en iyi haltercisi, bu branşta gelmiş geçmiş en iyi sporcu. Şahsiyetiyle, yaşantısıyla, başarılarıyla gençlere ekol olmuş bir sporcu. Elbette Naim'i burada anlatmaya kelimeler, cümleler ve zaman yetmez. 50 yıllık hayatında çok güzel spor yaşantısı oldu ama aramızdan erken ayrıldı." dedi.

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