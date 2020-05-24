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Anadolu Efes'te koronavirüs testleri negatif çıktı
THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek koronavirüs testi uygulanan Anadolu Efes'te sonuçlar negatif çıktı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Covid-19 testlerin negatif sonuçlandığı ifade edildi.
"Covid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Covid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz."
Etiketler: thy avrupa ligi koronavirüs testi Anadolu EfesSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 19:09
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