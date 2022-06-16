Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki pivotla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes formasıyla 37 karşılaşmada 17.57 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 7,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 0,9 asistle mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 24 müsabakaya çıkan tecrübeli oyuncu, maç başına 22.15 dakika süre alıp, 8 sayı, 4,3 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı.

Bryant Dunston ile 1 Yıl Daha



7 sezondur formamızı terleten kulübümüzün simge oyuncularından; 'İkinci kaptanımız ve Blokların Efendisi' Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme yeniledik! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/APmIogsC2g