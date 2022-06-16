2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde A Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, Azerbaycan ve Danimarka ile mücadele edecek.

Milliler, Türkiye’deki karşılaşmalarını ise 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynayacak.

Millilerin maç programı şu şekilde:

6 Ağustos 2022 / Bakü

TSİ 19.00 Azerbaycan-Türkiye

10 Ağustos 2022 / İstanbul

17.30 Türkiye-Danimarka

14 Ağustos 2022 / Middelfart

TSİ 18.00 Danimarka-Türkiye

17 Ağustos 2022 / İstanbul

17.30 Türkiye-Azerbaycan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne yazdıracak.