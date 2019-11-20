Ergin Ataman yönetiminde geçen sezon Avrupa Ligi'ndeki 18 yıllık Dörtlü Final, Türkiye Ligi'nde ise 10 yıllık şampiyonluk hasretini dindiren Anadolu Efes, bu sezona da doludizgin başladı.

En önemli hamleyi, kadrosunu koruyarak yapan Efes, Vasilije Micic ve Shane Larkin ile sözleşme yeniledi.

Geçen sezon başında transfer edildiğinde Larkin'in yedeği olması beklenen Micic, gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi guardlarından bir tanesi oldu.

Tofaş'ta Orhun Ene, Zalgiris Kaunas'ta Sarunas Jasikevicius gibi iki önemli oyun kurucu yönetiminde çalışan Sırp oyuncu, bu sezon 9 maçta 18.1 sayı ve 6.8 asist ortalamaları tutturdu.

Profesyonelliğiyle de dikkat çeken Micic, Panathinaikos maçının ardından koç Ergin Ataman'ın kendisi hakkındaki ağır eleştirilerine de sahada yanıt verdi.

Ataman'ın demeçlerinin hemen sonrasındaki kritik Olympiakos maçında Efes'in yıldızı olan Micic, 27 sayı, 5 asistlik performansıyla takımını Pire'de zafere taşıdı.

Larkin'in kırılma noktası

Shane Larkin'in Efes'teki hikayesi için kırılma noktası geçtiğimiz şubat ayı oldu.

Sezon başında bekleneni veremeyen ve bir ara takımdan gönderilmesi bile gündeme gelen Larkin, normal sezonun 25'inci haftasındaki Barcelona maçında attığı 37 sayıyla fitili ateşledi.

Sezonun geri kalanına da damga vuran Birleşik Amerikalı oyuncu, Efes'i önce Avrupa Ligi finaline, ardından Türkiye Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Bu sezon başında diz sakatlığı yaşasa da formuna kavuşan Larkin, 8 maçta 19.3 sayı ortalamasıyla sayı krallığında iddialı bir konumda bulunuyor.

Bu sezon maç başı ortalama 37. 1 sayı atan Larkin-Micic ikilisi, toplamda Efes'in attığı sayıların 45.9'unu kaydetti.

İşin içine asistler de eklendiğinde bu ikili Efes'in ürettiği sayıların yüzde 61.6'sına imza atmış oluyor.

İkilik atışlarda yüzde 53, üçlüklerde yüzde 45'lik isabet oranı tutturan Larkin ile Micic, bu alanlarda rakiplerine büyük fark atmış durumda.

Lacivert-beyazlı ekibin iki oyun kurucusu, geçtiğimiz sezon gelen başarının ardından kaldıkları yerden devam ediyor.

Geçen sezon finalde CSKA Moskova'ya kaybeden Efes, bu sezon Larkin-Micic ikilisi önderliğinde Koraç Kupası'ndan sonra müzesine bir Avrupa kupası daha koyabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Kaynak: TRT SPOR