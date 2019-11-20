Spor
Türk Telekom deplasmanda kazandı20 Kasım 2019 Çarşamba 14:41 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:50
Temsilcimiz Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Polski Cukier'i 95-73 yendi.
Torun kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 32-20 önde geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 55-44 üstünlükle gitti.
Son periyoda 79-58 önde giren lacivert-beyazlılar, rakibini 95-73 mağlup etti ve beşinci galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Telekom fiba şampiyonlar ligi