Real Madrid rekoru kaçırdı20 Kasım 2019 Çarşamba 14:42 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:50
THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid rüzgarı esti. Khimki Moskova karşısında adeta şov yapan İspanyol ekibi, ilk yarı performansı ile adeta büyüledi. Devreye girerken rakip potaya 65 sayı bırakan eflatun beyazlılar, rekoru 1 sayı ile kaçırdı.
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 9. haftasına Real Madrid damga vurdu. Eflatun-beyazlılar, Khimki Moskova karşısında sıra dışı bir ilk yarı performansı sergiledi.
İspanyol ekibi, 2'nci çeyrek sonunda 65 sayıya ulaştı.
Pablo Laso'nun öğrencileri böylece, organizasyonun 2000-2001 sezonundan bu yana, ilk yarıda rakip potaya en çok sayı gönderen takım oldu.
Virtus Bologna 19 sene önce konuk ettiği Cibona karşısında ilk devre 66 sayılık bulurken, Real rekoru 1 sayı ile kaçırdı.
Khimki karşısında ilk yarıyı 65-42 üstün bitiren Real Madrid maçı da 104-76 kazandı.
Kaynak: TRT SPOR