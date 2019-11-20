Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 9. haftasına Real Madrid damga vurdu. Eflatun-beyazlılar, Khimki Moskova karşısında sıra dışı bir ilk yarı performansı sergiledi.

İspanyol ekibi, 2'nci çeyrek sonunda 65 sayıya ulaştı.

Pablo Laso'nun öğrencileri böylece, organizasyonun 2000-2001 sezonundan bu yana, ilk yarıda rakip potaya en çok sayı gönderen takım oldu.

Virtus Bologna 19 sene önce konuk ettiği Cibona karşısında ilk devre 66 sayılık bulurken, Real rekoru 1 sayı ile kaçırdı.

Khimki karşısında ilk yarıyı 65-42 üstün bitiren Real Madrid maçı da 104-76 kazandı.

Kaynak: TRT SPOR