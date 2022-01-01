Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes'te 8 pozitif vaka
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Lacivert-beyazlı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan COVID-19 testlerinde 7 oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A takım üyelerimize acil şifalar dileriz."
Anadolu Efes Sports Club informs that seven players and one staff member of our Senior Team were tested positive for Covid-19.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 1, 2022
The isolation and treatment processes were initiated immediately. We wish speedy recovery for them.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol Koronavirüs
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