Lacivert-beyazlı kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan COVID-19 testlerinde 7 oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A takım üyelerimize acil şifalar dileriz."

Anadolu Efes Sports Club informs that seven players and one staff member of our Senior Team were tested positive for Covid-19.



The isolation and treatment processes were initiated immediately. We wish speedy recovery for them.