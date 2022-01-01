Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City seriyi 11 maça çıkardı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 2-1 mağlup etti.
Emirates Stadı'nda lider Manchester City'yi ağırlayan Arsenal, 31. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Riyad Mahrez'in 57. dakikada attığı penaltı golüyle beraberliği yakalayan Manchester ekibi, 90+3. dakikada Rodri'nin golüyle galibiyete uzandı.
Arsenal, Gabriel'in 59. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Ligde galibiyet serisini 11 maça çıkaran Manchester City, puanını 53'e yükseltirken, Arsenal 35 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig
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