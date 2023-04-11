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Spor
AA 11.04.2023 12:51

Anadolu Efes'in "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası başlıyor

Anadolu Efes'in 2014 yılında hayata geçirdiği 'Bir Kitap da Sen Getir' kampanyasının 7.'si THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Monaco ile 14 Nisan Cuma günü yapılacak maçla başlayacak.

Anadolu Efes'in "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası başlıyor

Lacivert-beyazlı ekibin nisan ayı boyunca Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı tüm maçlarda geçerli olacak kampanya kapsamında Monaco ve Fenerbahçe Beko karşılaşmalarında kitap getiren taraftarlar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Türk Telekom mücadelesinde geçerli olacak şekilde bilet alma hakkına sahip olacak.

Basketbolseverlerin Sinan Erdem Spor Salonu’na getirdiği karalanmamış, boyanmamış, iyi durumdaki ilk ve ortaokul seviyesindeki kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı ile birlikte depremden etkilenen illere gönderilecek.


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