Yukatel Kayserispor doludizgin. Sarı kırmızılı ekip HangiKredi Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle çıkışını sürdürdü.

Puan cetvelinde 44 puanla yedinci sırada yer alan İç Anadolu temsilcisi bir basamak üstündeki Trabzonspor'la puanını eşitledi. Yukatel Kayserispor son 8 maçında 6 galibiyet 2 yenilgiyle 18 puan topladı.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu performansıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'in en formda takımlarından biri oldu.

46 gol atan sarı kırmızılılar puan cetvelinde hemen üstünde yer alan Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'den daha fazla rakip fileleri havalandırdı.

İç Anadolu ekibi transfer yasağı olmasına rağmen mevcut kadrosuyla sezonun en etkili takımlarından biri olarak taraftarlarını sevindirdi.

Takımın en iyi oyuncularından Onur Bulut'u ara transferde Beşiktaş'a kaptıran Yukatel Kayserispor buna rağmen iddialı görüntüsünü sürdürdü.

Teknik Direktör Çağdaş Atan Hangi Kredi Ümraniyespor maçından sonra hedeflerinin sezonu ilk 6 içinde bitirmek olduğunu söyledi.

Yukatel Kayserispor cuma günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasında da son haftalardaki çıkışını sürdürmeye çalışacak.