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Spor
TRT SPOR 11.04.2023 12:21

Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, son 7 deplasman maçında altıncı galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını altıya indirdi.

Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor
[DepoPhotos]

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Süper Ligi'n 28’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olan sarı lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Fenerbahçe bu galibiyetle dış saha maçlarındaki başarılı sonuçlarına yenisini de ekledi.

Dış sahada son 7 lig maçının 6’sını kazanan Jorge Jesus’un ekibi, birinde ise berabere kalarak önemli bir ivme yakaladı. Fenerbahçe, geriye düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran Süper Lig takımı da oldu.

Sarı lacivertliler, bu sezon ligde yenik duruma düştüğü 12 maçın 5'inde galibiyete uzandı, 2'sinde ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

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