FIFA'dan Leeds United'a tarihi ceza

FIFA'dan rekor ceza. Dünya futbolunun patronu konumundaki kurum Leeds United'a ağır bir yaptırım uygulamaya karar verdi.

Buna göre Premier Lig kulübü, 1 Temmuz 2020'de renklerine bağladığı Jean Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle eski futbolcusuna 27 milyon 900 bin euro ceza ödeyecek.

FIFA böylece Fransız oyuncuya Leeds United ile yaptığı 5 yıllık sözleşmede yer alan alacaklarının tamamının ödenmesine hükmetti.

İngiliz ekibi 1 Temmuz 2020'de 21 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine bağladığı santrforun sözleşmesini 3 ay sonra tek taraflı feshetmişti.

Bu olayın ardından 5 Ekim 2020'de Nantes'ın yolunu tutan Augustin iki yıl sonra da İsviçre'nin Basel kulübüne geçti.

FIFA'nın verdiği cezayla birlikte Fransız futbolcunun İngiliz kulübü için maliyeti 49 milyon euroyu buldu.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Jean Kevin Augustin, Championship'te sadece 3 maçta toplam 48 dakika Leeds United forması giymişti.