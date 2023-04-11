Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 11.04.2023 12:06

FIFA'dan Leeds United'a tarihi ceza

FIFA, Premier Lig ekibi Leeds United'a Jean Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 27 milyon 900 bin euro ceza kesti.

FIFA'dan Leeds United'a tarihi ceza

FIFA'dan rekor ceza. Dünya futbolunun patronu konumundaki kurum Leeds United'a ağır bir yaptırım uygulamaya karar verdi.

Buna göre Premier Lig kulübü, 1 Temmuz 2020'de renklerine bağladığı Jean Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle eski futbolcusuna 27 milyon 900 bin euro ceza ödeyecek.

FIFA böylece Fransız oyuncuya Leeds United ile yaptığı 5 yıllık sözleşmede yer alan alacaklarının tamamının ödenmesine hükmetti.

İngiliz ekibi 1 Temmuz 2020'de 21 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine bağladığı santrforun sözleşmesini 3 ay sonra tek taraflı feshetmişti.

Bu olayın ardından 5 Ekim 2020'de Nantes'ın yolunu tutan Augustin iki yıl sonra da İsviçre'nin Basel kulübüne geçti.

FIFA'nın verdiği cezayla birlikte Fransız futbolcunun İngiliz kulübü için maliyeti 49 milyon euroyu buldu.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Jean Kevin Augustin, Championship'te sadece 3 maçta toplam 48 dakika Leeds United forması giymişti. 

ETİKETLER
FIFA Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Galatasaray'da divan kurulu toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
Rapor: Alman ordusu NATO yükümlülüklerini yerine getirmekten yoksun
12:25
FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor
12:14
ABD ile Filipinler'den Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda 'en büyük' savaş tatbikatı
12:08
Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor
12:05
Yargıtaydan taşeron işçilerin tazminat ve izin alacakları hakkında emsal karar
12:02
Marka ve tasarım başvurularında geçen yıl rekor kırıldı
Ankara merkezli 45 ilde "Kontak" operasyonu
Ankara merkezli 45 ilde "Kontak" operasyonu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ