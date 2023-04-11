Galatasaray'a kiralık oyunculardan önemli gelir

Galatasaray'da yaz transfer döneminde birçok futbolcu kiralık olarak takımdan ayrılmıştı.

Bu oyunculardan özellikle Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'ın performansı dikkat çekiyor. Sezon başında Nantes'a kiralanan Muhammed, Fransız ekibiyle 45 maçta görev aldı.

Bu süreçte 11 kez fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu, 5 kez de gol pası verdi. 25 yaşındaki golcünün, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılması bekleniyor.

Morutan İtalya'da kendini gösteriyor

Sarı kırmızılılar Olimpiu Morutan'ı ise sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralamıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Galatasaray'da isteneni veremeyen Rumen futbolcu, İtalya'da kendini göstermeye başladı. Pisa ile 31 maça çıkan Morutan, takımına 6 gol 7 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray yönetimi, bu iki futbolcunun satışıyla önemli bir gelir elde etmeyi amaçlıyor. Sarı kırmızılılar böylece Icardi ve Rashica'nın bonservisini almak için kaynak oluşturacak.