Galatasaray'ın iç sahada bileği bükülmüyor

Galatasaray, bu sezon iç sahada gösterdiği başarılı bir grafikle dikkat çekiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 17 iç saha maçının 14'ünü kazanmayı başardı.

Galatasaray, ligin ikinci haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un ekibi o karşılaşmadan bu yana evinde oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibine kaybettikten sonra iç sahada 12 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, bu süreçte 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, kupada ise oynadığı beş karşılaşmanın dördüne Nef Stadı'nda çıktı. Sahasındaki ilk üç kupa maçını kazanan sarı kırmızılılar, son olarak Medipol Başakşehir'e yenilerek çeyrek finalde elendi.

Zirve yarışında kayıpsız ilerlemek isteyen Galatasaray, ligde kalan 9 maçın 5'ini evinde oynayacak. Sarı kırmızılılar, ev sahibi avantajını da kullanarak sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.