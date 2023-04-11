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Spor
TRT SPOR 11.04.2023 12:31

Beşiktaş'ta Masuaku belirsizliği sürüyor

Beşiktaş'ta, Trabzonspor deplasmanı öncesinde Arthur Masuaku belirsizliği sürüyor. Siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş'ta Masuaku belirsizliği sürüyor
[DepoPhotos]

Beşiktaş'ta, Trabzonspor maçı öncesinde Masuaku belirsizliği yaşanıyor. Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyla ve kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Demokratik Kongolu oyuncu, Trabzonspor maçında 45 dakika ve üzeri forma giyerse sezon başında yapılan kontrat gereği opsiyonu devreye girecek ve 3 yıllığına Beşiktaş'a imza atmış olacak.

Yönetim, hem Masuaku ile hem de kulübü West Ham ile konuyla ilgili pazarlık halinde.

Opsiyonun devreye girmesi durumunda 2 milyon 200 bin euro bonservisi 4 taksitle ödemek zorunda olan Beşiktaş, tecrübeli futbolcu ile de 1 milyon 300 bin eurodan 3 yıllık kontrat yapacak.

Siyah beyazlılar, Masuaku'nun maliyetini düşürmeyi amaçlıyor. Konu hakkında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Masuaku ile yola devam etmek istiyoruz ancak her şey planladığınız gibi olmuyor" açıklamasını yaptı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında kritik Trabzonspor maçı öncesinde kulübün tutumu merak konusu oldu.

Şenol Güneş'in, Masuaku'dan memnun olduğu şartlarda anlaşılması durumunda Trabzon deplasmanında oynatmayı planladığı gelen haberler arasında. Bu sezon 24 maçta 11'de görev alan tecrübeli sol bek 2 gol 4 asistlik katkı sağlamayı başardı.

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