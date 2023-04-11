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Spor
TRT SPOR 11.04.2023 12:26

Fenerbahçe'de Arda Güler galibiyete katkı sağladı

Fenerbahçe'nin dikkat çeken ismi Arda Güler, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında takımına 3 puanı getiren isimlerden biri oldu. İkinci yarıda oyuna giren genç yıldız, Attila Szalai'ye asist yaparak galibiyete katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Arda Güler galibiyete katkı sağladı
[DepoPhotos]

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

VavaCars Fatih Karagümrük maçının 78. dakikasında korner kullanan genç yıldız, Attila Szalai'nin şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndermesine katkı sağladı.

Karşılaşmada etkili bir oyun sergileyen Arda Güler, bu sezon ligdeki ilk asistine de imza attı. Diğer yandan 18 yaşındaki futbolcu, mücadelesiyle Fenerbahçe'nin ayakta kalan isimlerinden biri oldu

Vavacars Fatih Karagümrük karşısında 4 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Arda, 7 sahipsiz top kazanıp, 3 de çalım attı.

57’nci dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine maça dahil olan Arda Güler ayrıca 9 kez ikili mücadele kazandı.

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