Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'e konuk olacak
[Temsili fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Wizink Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.
Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.
Real Madrid ise oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Avrupa'da 774. maç
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 774. maçını oynayacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 773 karşılaşmada 440 galibiyet ve 333 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 526. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 525 müsabakanın 283'ünü kazandı, 242'inden mağlubiyetle ayrıldı.
Etiketler: Anadolu Efes Real Madrid Basketbol
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