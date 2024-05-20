Parçalı Bulutlu 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2024 18:20

Hamas, UCM'den İsrail’deki tüm savaş suçlularının tutuklanmasını istedi

Hamas Hareketi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'ndan İsrail'deki savaş suçlusu yöneticilerin tümü hakkında tutuklama kararı çıkarması, Hamas liderlerine ilişkin ise yakalama kararının iptal edilmesi talebinde bulundu.

Hamas, UCM'den İsrail’deki tüm savaş suçlularının tutuklanmasını istedi
[Fotograf: AA]

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın İsrailli yöneticiler ile Hamas Hareketi'nden yetkililer hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunun duyurulmasından kısa bir süre sonra Hamas Hareketi Telegram sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Filistin direniş liderleri hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin hukuki bir temele dayanmadığı belirtilen açıklamada Hamas, "cellat ile kurbanı eşit tutması" çabasından dolayı UCM Başsavcısı'nı şiddetle kınadı.

Hareket, UCM'nin direniş liderlerine karşı verdiği her türlü emrin, "Filistin halkına ve işgal altındaki tüm dünya halklarına, işgale karşı direnme hakkını veren uluslararası sözleşmelere ve kararlara aykırı" olduğu kanaatini paylaştı.

Hamas açıklamasında, UCM'den İsrail liderleri hakkında çıkan yakalama ve tutuklama kararı talebinin Filistinli sivillere karşı işlenen binlerce suçun ardından 7 ay gecikmeli geldiğine dikkate çekti.

"UCM Başsavcısı'nın Emir veren işgalci liderlerden sorumlular ve suçlara iştirak eden askerlerin tümü hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılması emri vermesi gerekirdi." denilen açıklamada, Roma Sözleşmesinin konuya ilişkin 25, 27 ve 28. maddelerine işaret edildi.

UCM'den bugün yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.

ETİKETLER
Hamas İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'in 227 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 562'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye telefonu
18:34
Gazze Şeridi’ndeki sınır kapılarının 14 gündür kapalı tutulması insani krizi derinleştiriyor
18:31
Avustralya'da yüzlerce kişi aile içi şiddetle mücadele kapsamında gözaltına alındı
18:01
Hygieia’nın başı 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü
17:56
Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasına 19 kişi daha eklendi
17:33
Şırnak'ta asayiş ve terör operasyonları: 55 kişiye işlem yapıldı
26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni
26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni
FOTO FOKUS
Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ