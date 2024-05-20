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Dünya
AA 20.05.2024 17:30

İsrail'in 227 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 562'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 106 artarak 35 bin 562'ye yükseldi.

İsrail'in 227 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 562'ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 227 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 106 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 176 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 562'ye, yaralı sayısının 79 bin 652'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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