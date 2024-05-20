Çok Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2024 17:05

BM: Gazze’de halkın sağlığı ve yaşamları engelsiz insani yardım erişimine ve acil ateşkese bağlı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin yaşamının engelsiz insani yardım ve acil ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

BM: Gazze’de halkın sağlığı ve yaşamları engelsiz insani yardım erişimine ve acil ateşkese bağlı

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarının sürdüğü Gazze’de yol açtığı insani krize ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze’de güvenli ve garantili insani yardım erişiminin, özellikle de mevcut yüksek sıcaklıklar sırasında, yerinden edilmiş ailelerin karşı karşıya olduğu kritik su kıtlığına karşı esas teşkil ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “(Gazze’deki) halkın sağlığı ve yaşamları engelsiz (insani yardım) erişime ve acil ateşkese bağlı.” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını işgal etmişti. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırı sayısının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli öldürüldü, 79 bin 476 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'yi ziyaret eden Ürdünlü doktor: Daha önce hiç böyle yaralanma türü görmedik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Kabine toplantısı başladı
16:57
Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 ölü
16:52
Gazze'yi ziyaret eden Ürdünlü doktor: Daha önce hiç böyle yaralanma türü görmedik
16:55
Bakan Uraloğlu: Reisi'nin helikopterinde sinyal sisteminin olmadığı görüldü
16:23
Tokat'taki patlamayla ilgili iki şüpheli tutuklandı
16:16
ABD, Nijer'deki askerlerini eylül ortasına kadar çekecek
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik ile pizzayı buluşturdu
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik ile pizzayı buluşturdu
FOTO FOKUS
Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ