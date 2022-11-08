Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya bu sezon fazla süre bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev yapan oyunculara, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının başlangıç kadrosunda yer vermedi.

Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Metehan Baltacı, Patrick van Aanholt, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Juan Mata, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey yer aldı.

Çift forvetle mücadele etti

Galatasaray, kupada 3. eleme turundaki GMG Kastamonuspor maçında olduğu gibi Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşılaşmasında da çift forvetle mücadele etti. Sarı-kırmızılı takımın hücumunda Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis birlikte gol aradı.

As oyuncular kadroda yok

Galatasaray'da birçok as oyuncu, Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray'da Yusuf Demir de maçın kadrosuna dahil edilmedi.