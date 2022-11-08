Galatasaray, Nef Stadı'nda Ofspor'u ağırladı. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetti.

Karşılaşma statü gereği, tek maç eleme usulüne göre oynandı. Galatasaray geriye düştüğü karşılaşmayı kazanarak 5. tura yükseldi.

Ofspor 18. dakikada Miraç'ın attığı golle üstünlüğü yakaladı. Galatasaray bu gole 37. dakikada Haris Seferovic ile karşılık verdi.

Taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda sarı kırmızılı ekibin büyük baskısı vardı. Galatasaray'ın beklediği gol 79. dakikada dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.

İki takımın bu andan sonraki çabaları skoru değiştirmedi. Sarı kırmızılılar 2-1'lik galibiyetle adını 5. tura yazdırdı.

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor. Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Seferovic'in ikinci golü

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşısında takımının ilk golünü atan Seferovic, kupanın 3. turundaki GMG Kastamonuspor müsabakasında da bir kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Berkan Kutlu ise bu sezon ilk kez fileleri sarstı.

[Fotoğraf: DHA]

Ross sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmada Vedat Erçin ile girdiği mücadelede yerde kalan Ross'a sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Ross, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini bildirdi ve 29. dakikada yerini Emin Bayram'a bıraktı.

Öte yandan maçı 23 bin 5 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı. Galatasaray'ın eski kalecilerinden Faryd Mondragon da maçı izleyenler arasında yer aldı.

[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 18. dakikada Yeşilyurt D.Ç Ofspor 1-0 öne geçti. Konuk ekip atağında Miraç Türkyılmaz, ceza yayının sol tarafından çektiği şık şutla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un da uzandığı uzak köşeden ağlara gönderdi.

22. dakikada Seferovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Mızhat Burak Sarı meşin yuvarlağı ayağıyla çıkartarak gole izin vermedi.

GOL - 37. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Dubois'nın ortasında, Seferovic sol çaprazda göğsüyle kontrol ettiği topu sert bir vuruşla filelerle buluşturdu. 1-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

49. dakikada Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Seferovic, pasını penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Gomis'e verdi. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

GOL - 79. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Mata'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Galatasaray, kupada 5. tura yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: NEF

Hakemler: Cihan Aydın, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık.

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 59 Sacha Boey), van Aanholt, Ross (Dk. 29 Emin Bayram), Metehan Baltaci, Midtsjo (Dk. 85 Özgür Baran Aksaka), Berkan Kutlu, Mata, Seferovic (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu), Yunus Akgün (Dk. 59 Barış Alper Yılmaz), Gomis.

Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Burak Sarı, Bora Ulu, Ali Karnapoğlu, Muhammet Serdar Yazıcı, Ahmet Aktaş, Hamza İpekci (Dk. 82 Gökdeniz Gür), Oktay Bala (Dk. 46 Ömer Çetinbaş), Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci (Dk. 54 Muhammed Furkan Işık), Miraç Türkyılmaz (Dk. 82 Talha Cevahiroğlu), Vedat Erçin (Dk. 72 Sertan Vatansever).

Goller: Dk. 18 Miraç Türkyılmaz (Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor), Dk. 37 Seferovic, Dk. 79 Berkan Kutlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 63 Vedat Erçin, Dk. 67 Muhammed Furkan Işık (Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor)