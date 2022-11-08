Napoli'de iç transfer harekatı başladı. İtalya Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Napoli, bir taraftan da kadrosunu korumayı planlıyor.

Bu oyuncular arasında sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen stoper Kim Min Jae de bulunuyor. Güney Koreli futbolcu İtalya futboluna çabuk uyum sağladı.

Serie A'da Napoli formasıyla 11 maça çıkan defans oyuncusu 2 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda oynayan Kim Min Jae, art arda 2 kez ayın futbolcusu seçilmeyi başardı.

Napoli, her iki kulvarda da başarılı oyunuyla öne çıkan Güney Koreli futbolcuyu elinden kaçırmak istemiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Kim Min Jae'nin serbest kalma bedeli yükseltilecek, maaşı da iyileştirilecek.

Kim Min Jae'nin sözleşmesinde 50 milyon euoluk serbest kalma bedeli bulunuyor.