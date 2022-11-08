İsviçre'de Sion forması giyen İtalyan futbolcu, yine yaşadığı bir sorunla gündeme geldi. 32 yaşındaki santrfor, Basel maçında taraftarlara yönelik fair-play'e yakışmayan hareketler yaptı.

Bunun üzerine İsviçre Futbol Federasyonu Balotelli'ye 1 maç ceza verdi. İtalyan futbolcu bu karara çok sert tepki gösterdi.

"Bütün dünya bu ligin nasıl utanç verici davrandığını görmeli"

Balotelli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsviçre Futbol Federasyonuna yönelik ağır ithamlarda bulundu.

''Benim gibi oyuncular, adaletsizliğin, yolsuzluğun ve iş görmezliğin olduğu böyle bir ligde oynamaktan gurur duymuyor. Bütün dünya bu ligin nasıl utanç verici davrandığını görmeli."

Bu gelişmelerin ardından Sion kulübü, İtalyan futbolcuyu kadro dışı bıraktı. İsviçre ekibi, deneyimli santrforu sezon başında 2 buçuk milyon avro karşılığında Adana Demirspor'dan transfer etmişti.

Balotelli, Sion formasıyla 10 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.