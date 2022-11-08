Alanyaspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Sakaryaspor'u ağırladı. Maçı Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Corendon Alanyaspor'a turu getiren golleri 4. dakikada Cavaleiro ile 76. ve 88. dakikalarda Oğuz Aydın kaydetti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rassoul'un ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Cavaleiro plase vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Sakaryaspor kendi sahasından çıkmaya alışırken yapılan pas hatasında Lusamba, kaptığı topu ceza sahası sağ çaprazında Diedhiou'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortaya çevirdiği topa Cavaleiro gelişine vurdu. Top kaleciden döndü.

40. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Cavaleiro'nun kullandığı köşe atışında Diedhiou iyi yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Hüsamettin Tut, topu kale çizgisinden çevirdi.

GOL - 76. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Targhalline'nin ceza sahasına gönderdiği topu alan Oğuz Aydın'ın şut ağlarla buluştu. 2-0

GOL - 88. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Çağan Kayra Erciyas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Lusamba, pasını Oğuz Aydın'a verdi. Önündeki rakibini geçen Oğuz Aydın'ın vuruşu fileleri havalandırdı. 3-0

90. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Efecan Karaca'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Lusamba, Yasin Pehlivan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunu kaleci Furkan Köse kurtardı.

Karşılaşmayı Alanyaspor 3-0 kazandı.

Stad: Kırbıyık Holding

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Pereira (Dk.83 Çağan Kayra Erciyes), Furkan Bayır, Rassoul, Ahmet Gülay (Dk. 64 Doumbia), Candeias (Dk. 74 Efecan Karaca), Lusamba, Umut Güneş (Dk. 64 Leroy Fer), Targhalline, Cavaleiro (Dk 64 Oğuz Aydın), Diedhiou,

Sakaryaspor: Furkan Köse, Donkor (Dk. 70 Nalepa), Çağlayan Menderes, İsmail Erdoğan, Hüsamettin Tut (Dk. 77 Berat Onur Pınar), Yasin Pehlivan, Woolery (Dk. 85 Alihan Gümüş), Hakan Yavuz (Dk. 70 Hüseyin Can Öztürk), Emirhan Aydoğan, Hurşit Taşcı, Kanianga (Dk. 69 Kravets)

Goller: Dk. 4 Cavaleiro, Dk. 76 ve 88 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 86 Doumbia (Corendon Alanyaspor)