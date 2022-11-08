Adana Demirspor 90+6'da turladı
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 90+6. dakikada attığı golle 4-3 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Adana Demirspor'un dört golünü de Assombalonga filelerle buluşturdu.
Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Eşin Group Nazilli Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı Emre Kargın yönetti.
Adana Demirspor'a turu getiren golleri 15., 29., 51. ve penaltıdan 90+6. dakikalarda Britt Assombalonga kaydetti.
Nazilli Belediyespor'un gollerini, 13. dakikada Berkay Aydoğmuş, 34. dakikada Şükrü Kaan Kılıçaslan ile 63. dakikada Furkan Apaydın attı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 13. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Alim Harlak'ın ceza sahası içinde yerden ortasında topla buluşan Berkay Aydoğmuş vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
GOL - 15. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Rakitskyi'nin uzun mesafeden pasına hareketlenen Assombalonga sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kalesinden uzaklaşan Canberk Aydemir ile araya girmek isteyen savunma oyuncularının yanından top ağlarla buluştu. 1-1
28. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahasına giren Bjarnason, Nurettin Çağlar ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 29. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Assombalonga'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Canberk Aydemir'in parmaklarının ucuyla dokunmasına rağmen top kalenin sağından ağlarla buluştu. 2-1
GOL - 34. dakikada Nazilli Belediyespor beraberliği yakaladı. Mert Özyıldırım'ın ceza sahası dışından pasından savunmanın arkasına sarkan Şükrü Aslan Kılıçaslan, penaltı noktası civarında göğsüyle yumuşattığı topa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
GOL - 51. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Abdurrahim Dursun'un sol kanattan ortasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
GOL - 63. dakikada Nazilli Belediyespor yeniden beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Nurettin Çağlar'ın kafa vuruşunda kaleci Karacic'den dönen topu Furkan Apaydın kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 3-3
83. dakikada Bilal Ceylan'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde arka direkte Alim Harlak'ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
88. dakikada Nongoh'ın ceza yayı dışından sert şutunda kaleci Canberk Aydemir son anda uzanarak topu kornere çeldi.
PENALTI - 90+5. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Assombalonga, Furkan Apaydın'ın ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Emre Kargın, penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 90+6. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Assombalonga'nın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-3
Karşılaşmayı 4-3 kazanan Adana Demirspor, 5. tura çıkan ekip oldu.
Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Murat Şener
Adana Demirspor: Karacic, Abdurrahim Dursun, Manev, İsmail Cokçalış, Rakitskyi (Dk. 46 Semih Güler), Bjarnason, Gökhan Töre (Dk. 46 Nongoh), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 71 Salih Kavrazlı), Berk Yıldız (Dk. 46 Onyekuru), Gökhan İnler (Dk. 90+1 Mustafa Kapı), Assombalonga
Eşin Group Nazilli Belediyespor: Canberk Aydemir, Çağrı Bülbül, Emre Toptan, Bilal Ceylan, Doğukan Nelik, Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım, Nurettin Çağlar (Dk. 82 Mert Er Estik), Alim Harlak, Hüseyin Çolak (Dk. 27 Şükrü Aslan Kılıçaslan), Berkay Aydoğmuş (Dk. 90 Mehmet Ersavaş)
Goller: Dk. 13 Berkay Aydoğmuş, Dk. 34 Şükrü Aslan Kılıçaslan, Dk. 63 Furkan Apaydın (Eşin Group Nazilli Belediyespor), Dk. 15, Dk. 29 (penaltıdan), Dk 51 ve Dk. 90+6 (penaltıdan) Assombalonga (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 5 Çağrı Bülbül, Dk. 90+5 Mehmet Ersavaş, Dk. 90 +5 Furkan Apaydın (Eşin Group Nazilli Belediyespor), Dk. 48 Abdurrahim Dursun ve Dk. 60 Bjarnason (Adana Demirspor)
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