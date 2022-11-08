Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Galatasaray-Beşiktaş derbisinde top toplayıcı olarak görev yapan Mert Efe Batmaz'ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor çeşitli nedenlerle kurula gönderildi.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.
Etiketler: TFF
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