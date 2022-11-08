Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adnan Uğur ile ilgili Fatih Karagümrük Kulübünün yaptığı itirazı görüştü.

Kurul, söz konusu cezalarda sübut, hukuki niteleme ve ceza tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, PFDK'nın kararlarını onadı.