Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF Tahkim Kurulu Fatih Karagümrük'ün başvurusunu reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrüklü futbolcu Adnan Uğur'a verilen 2 maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adnan Uğur ile ilgili Fatih Karagümrük Kulübünün yaptığı itirazı görüştü.
Kurul, söz konusu cezalarda sübut, hukuki niteleme ve ceza tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, PFDK'nın kararlarını onadı.
Etiketler: TFF Fatih Karagümrük Süper Lig
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