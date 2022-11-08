Turnuvayı izleyecek taraftarlara görsel bir şölen de sunmaya hazırlanan Katarlı yetkililer, enstalasyon şeklinde (yerleştirme sanatı) ülkenin çeşitli noktalarında kurulan kalelerle futbolseverlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Beckham'ın da ziyaret ettiği sanat kaleleri, ülkenin kültürel mirası ile futbolu bir araya getiriyor.

Ülkenin 10 noktasında sergilenmeye başlanan kale enstalasyonlarından ikisi Katarlı sanatçılar tarafından oluşturuldu. Diğer sekiz eserde ise turnuvayı daha önce kazanmış olan İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'dan sanatçıların imzası bulunuyor.