TFF'den yapılan açıklamaya göre, sanatçılar Yılmaz Erdoğan ve Bülent Serttaş'ın da katıldığı yemekte, TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel Sekreter Kadir Kardaş, MHK Başkanı Sabri Çelik ve MHK üyeleri, MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas yer aldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, hakemlere hitaben bir konuşma yaparken başarı dileğinde bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolu yakından takip eden sanatçılar Yılmaz Erdoğan ve Bülent Serttaş'a A Milli Takım ve hakemler tarafından imzalanan hakem formalarını takdim etti.