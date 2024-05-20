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Dünya
AA 20.05.2024 18:30

Avustralya'da yüzlerce kişi aile içi şiddetle mücadele kapsamında gözaltına alındı

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, aile içi şiddetle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Avustralya'da yüzlerce kişi aile içi şiddetle mücadele kapsamında gözaltına alındı
[Fotograf: AP]

9 News sitesinin haberine göre, New South Wales Polisi, 15-18 Mayıs tarihleri arasında şiddet olaylarına yönelik "Amarok 6" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, operasyon süresince aile içi şiddet vakalarından aranan 554 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü Yasmin Catley, 2023'te eyalet genelinde 150 bin aile içi şiddet ihbarının yapıldığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülke genelinde kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen protestoların ardından aile içi şiddeti "ulusal kriz" şeklinde nitelendirmişti.

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