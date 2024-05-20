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Gündem
AA 20.05.2024 18:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yazılı açıklamasına göre Erdoğan, Muhbir'e İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi.

Türkiye'nin yaşanan acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını kaydetti.

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