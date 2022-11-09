Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı ağırlayacak
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrıldı.
Kızılyıldız mts ise ligde yaptığı 6 maçın sadece birini kazanırken, 5'ini kaybetti.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol
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