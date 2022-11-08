Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde J1-57 kiloda mücadele eden Döndü Yeşilyurt ile J2-57 kiloda Zeynep Çelik altın madalya kazandılar.

Turnuvada J1-48 kiloda Ecem Taşın Çavdar 48 kiloda, Abdurrahim Özalp de J1-60 kiloda gümüş madalya aldılar.

Bakan Kasapoğlu görme engelli judocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonasında madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

"Bakü'de düzenlenen IBSA Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Döndü Yeşilyurt ve Zeynep Çelik ile gümüş madalya kazanan Abdurrahim Özalp ve Ecem Taşın Çavdar'ı tebrik ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."