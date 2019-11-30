Anadolu Efes ligde üst üste 5 toplamda da 9. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 3. dakikaya girilinken 10-2 öne geçti. Nelson ve Lucic'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan Bayern Münih karşısında Singleton ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 30-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda da etkili başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada farkı 13 sayıya (47-34) çıkardı. Savunmada zorlanan rakibi karşısında hücumdaki başarılı performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 57-40 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı hücumlar sonucunda bulduğu 10-2'lik seriyle başlayan Bayern Münih, 24. dakikada farkı 9 sayıya (59-50) indirdi. Larkin'in devreye girmesiyle tekrar kontrolü eline alan Anadolu Efes, boyalı alanda skor üretmeye devam etti ve son çeyreğe 76-58 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Larkin ve Sertaç Şanlı ile sayı bulan Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 24 sayıya (88-64) çıkardı. Kalan sürede farkı daha da açan lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 104-75 galip ayrıldı.

Larkin tarihe geçti

Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi tarihine geçti.

Lacivert beyazlıların skorer oyuncusu, Bayern Münih karşısında mükemmel bir oyun oynayarak rakip potaya 49 sayı bıraktı.

Larkin böylece daha önce 4 oyuncunun paylaştığı, 41 sayı olan rekoru tek başına ele geçirdi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 49, Anderson 5, Micic, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 6, Simon 2, Peters 5, Sertaç Şanlı 17, Doğuş Balbay, Tolga Geçim

Bayern Münih: Lo 5, Koponen 8, Lucic 20, Barthel 11, Monroe 6, Nelson 9, Zipser 8, King, Lessort 4, Flaccadori 4, Radosevic, Grant

1. Periyot: 30-22

Devre: 57-40

3. Periyot: 76-58

Kaynak: TRT SPOR, AA