Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'nın Roma takımına 3-0 mağlup oldu.

İlk yarıdan önemli anlar:

5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın sağ ayağıyla plase vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada ceza yayının solunda topu alan Dzeko'nun yerden şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

19. dakikada orta sahanın sağ kanadında aldığı topla ceza sahasına kadar giren Visca'nın yerden çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Crivelli bekletmeden vurdu. Araya giren Mancini, önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada savunma arkasına sarkan Zaniolo, üç Medipol Başakşehirli futbolcu arasında istediği vuruşu yapamayınca zamanında çıkıp açıyı daraltan kaleci Mert Günok, yatarak topun sahibi oldu.

23. dakikada Pellegrini'nin sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Dzeko'nun kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

28. dakikada Roma penaltı kazandı. Kolarov'un soldan pasında ceza yayı içindeki Pellegrini'nin vurduğu topa ceza sahasındaki Mehmet Topal'ın müdahalesini elle oynama olarak değerlendiren hakem Hategan, penaltı kararı verdi. 30'uncu dakikada penaltıyı kullanan Veretout, topu ve kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-1

40. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Pellegrini'nin pasında savunma arkasına sarkan Kluivert sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 0-2

45. dakikada Roma 3. golü buldu. Orta sahanın sağında Epureanu'dan topu kapan Pellegrini, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran golü buldu: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 3-0 geride tamamladı.

İkinci yarıdan önemli anlar:

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, İtalya'nın Roma takımına 3-0 yenildi.

77. dakikada Kluivert'in ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top, kaleci Mert Günok'u yanıltsa da yandan kornere gitti.

90+3. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Pau Lopez'de kaldı.

Mücadelenin düşük tempoda oynanan ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken ilk devrede skor avantajını elde eden Roma, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA