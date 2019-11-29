Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta maçları tamamlandı. Braga, Wolverhampton, Gent, Wolfsburg, AZ Alkmaar, APOEL, Sporting Lizbon, LASK ve Celtic son 32 turuna kalmayı garantiledi.

Beşiktaş galip, Trabzonspor ve Başakşehir mağlup

C Grubu'nda İspanya ekibi Getafe, deplasmanda temsilcimiz Trabzonspor'u 50. dakikada Jaime Mata'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Rusya ekibi Krasnodar da sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i 72. dakikada Ari'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Grupta Basel 10, Krasnodar ve Getafe 9'ar puanla sıralandı. İddiası bulunmayan Trabzonspor, bir puanda kaldı.

J Grubu'nda ise temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Roma'ya 3-0 kaybetti, Borussia Mönchengladbach da deplasmanda Wolfsberger'i 1-0 yendi. Grupta Roma ve Borussia Mönchengladbach, 8'er puana çıkarak ilk iki sıraya yerleşti ve son hafta öncesi avantaj yakaladı.

İddiası bulunmayan temsilcimiz Beşiktaş ise, K Grubu'nda Slovan Bratislava'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak ilk galibiyetini elde etti ve rakibinin tur atlama şansını sona erdirdi.

Braga ile Wolverhampton el ele turladı

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Braga ile Wolverhampton 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da son 32 turu bileti aldı.

Astana'dan sürpriz

Kazakistan'ın Astana takımı ise L Grubu mücadelesinde İngiltere ekibi Manchester United'ı ağırladı. Konuk ekip, 10. dakikada Jesse Lingard'ın golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Astana, 55. dakikada Dmitri Shomko ve 62. dakikada kendi kalesine Di'Shon Bernard'ın kaydettiği gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı. Son 32 turunu bir önceki maçta garantileyen Manchester United, 10 puanda kaldı. Gruptan çıkma şansı bulunmayan

Astana ise 3 puana ulaştı

Gent, Wolfsburg, AZ Alkmaar, APOEL, Sporting Lizbon, LASK ve Celtic son 32 turunda

I Grubu'nda Saint-Etienne'e konuk olduğu maçta 0-0 berabere kalan Gent ve Olexandriya deplasmanında 1-0 galip gelen Wolfsburg, son 32 turunu garantiledi. Grupta son hafta öncesi Gent 9, Wolfsburg 8 puana ulaştı.

AZ Alkmaar, sahasında 2-0 geriye düştüğü L Grubu mücadelesinde Partizan ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 9 yapan AZ Alkmaar, 10 puanlı Manchester United'ın ardından grupta adını son 32 turuna yazdıran ikinci takım oldu.

APOEL ise deplasmanda Dudelange'yi 2-0 mağlup ederek puanını 7 yaptı ve A Grubu'nda 15 puanlı Sevilla'nın ardından son 32 turuna kalan ikinci takım oldu.

D Grubu'nda Sporting Lizbon, evinde PSV'yi 4-0, LASK da deplasmanda Rosenborg'u 2-1 yendi. Puanını 12 yapan Sporting Lizbon ve 10 puana çıkan LASK, grupta son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Celtic, sahasında Rennes'i 3-1'lik skorla geçerek 13 puana yükseldi ve E Grubu'nda son 32 turu bileti aldı.

Gruplarda son hafta karşılaşmaları, 12 Aralık'ta oynanacak.

Beşinci haftada oynanan maçlarda alınan sonuçları şöyle:

A Grubu:

Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2

Sevilla (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

B Grubu:

Lugano (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka): 0-1

Malmö (İsveç) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 4-3

D Grubu:

Rosenborg (Norveç) - LASK (Avusturya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz) - PSV (Hollanda): 4-0

E Grubu:

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0

Celtic (İskoçya) - Rennes (Fransa): 3-1

F Grubu:

Vitoria (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 1-1

Arsenal (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

G Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Rangers (İskoçya): 2-2

Young Boys (İsviçre) - Porto (Portekiz): 1-2

H Grubu:

Ferencvaros (Macaristan) - Espanyol (İspanya): 2-2

CSKA Moskova (Rusya) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

I Grubu:

Olexandriya (Ukrayna) - Wolfsburg (Almanya): 0-1

Saint-Etienne (Fransa) - Gent (Belçika): 0-0

J Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-1

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Roma (İtalya): 0-3

J Grubu:

Braga (Portekiz) - Wolverhampton (İngiltere): 3-3

Beşiktaş (Türkiye) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1

K Grubu:

AZ Alkmaar (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 2-2

Astana (Kazakistan) - Manchester United (İngiltere): 2-1

Kaynak: TRT Spor