Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 20-17 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan İspanyol ekibi, soyunma odasına 42-37 önde girdi.

İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 20-17 TDS Baskonia

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 37-42 TDS Baskonia

Üçüncü çeyrek sonucu: Anadolu Efes 50-63 TDS Baskonia

Maç sonucu: Anadolu Efes 59-77 TDS Baskonia

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

TDS Baskonia ise ligde çıktığı 11 müsabakanın 6'sını kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

Anadolu Efes'in 697. maçı

Anadolu Efes, TDS Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 697. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 696 müsabakada 394 galibiyet ve 303 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 449. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 449 mücadelede 237 galibiyet ve 212 yenilgi gördü.